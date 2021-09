Boruto, capítulo 217: ¿cuándo, cómo y dónde ver el nuevo episodio del anime?

No es de extrañar que la situación sanitaria actual haya generado diferentes estragos en distintas producciones alrededor del mundo. De hecho, algunas han tenido que cancelar su proceso de posproducción. Por ello, hubo una pequeña pausa en el estreno de nuevos capítulos de Boruto: Naruto next generations. No obstante, la obra de Ukyo Kodachi retomó su emisión regular en julio. Este 2021 continúan sus lanzamientos de manera semanal para la alegría de miles de seguidores de la franquicia.

Boruto - póster promocional. Foto: Weekly Shonen Jump

¿Cómo y a qué hora ver Boruto, capítulo 217?

Boruto: Naruto next generations 217 se estrenará en Japón este domingo 26 de setiembre de 2021 a las 5.00 a. m. (fecha y hora del Perú). En el mismo horario y día podrá ser visto a través de la web de Crunchyroll. A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: domingo 26 de setiembre a las 5.00 a. m.

Centroamérica (excepto Panamá): domingo 26 de setiembre a las 4.00 a. m.

Chile y Paraguay: domingo 26 de setiembre a las 6.00 a. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: domingo 26 de setiembre a las 7.00 a. m.

Boruto - portada de volumen recopilatorio #4. Foto: Weekly Shonen Jump

El anime televisivo Boruto: Naruto next generations se lanzó en Japón por medio de TV Tokio en abril de 2017 y se emitió originalmente los miércoles.

La serie se mudó a un nuevo horario en mayo de 2018: los jueves a las 7.25 a. m. Luego, en octubre del mismo año, cambió nuevamente a los domingos desde las 5.30 a. m.