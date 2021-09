Shaman king 2021: lanzan imagen conmemorativa tras emisión del episodio 23

Este sábado 18 de setiembre, la cuenta oficial de Twitter de la adaptación animada de Shaman king compartió una imagen conmemorativa tras la emisión del episodio 23 del remake de la serie. Esta resumió en gran parte lo que se vio en el último capítulo.

Shaman King - capítulo 23, resumen. Foto: Editorial Shueisha

En la ilustración se pudo ver los momentos claves del episodio 23. Este nuevo episodio estuvo centrado en demostrar el gran poderío del equipo de Yoh Asakura. En primer lugar estuvo Fausto VIII, quien impresionó a todo el mundo con su over soul Mephist E, relatando la historia de su antepasado. En segundo lugar estuvo Ryu, quien hizo evolucionar a su espíritu, Tokagero, en un gran dragón llamado Yamata no Orochi. Finalmente, Yoh entró en escena junto con su nuevo over soul de Amidamaru y ganó el combate contra Ice Men de un solo golpe.

El capítulo 23 de Shaman king (2021) se estrenó en Japón este jueves 16 de setiembre de 2021 a las 3.30 a. m. (hora local). Ya se encuentra disponible en Netflix y otras web online.

Shaman King - póster promocional para segundo arco del anime. Foto: Editorial Shueisha

Joji Furuta dirige el proyecto en los estudios de animación Bridge. Shoji Yonemura está a cargo de los guiones, mientras que Satohiko Sano ve los diseños de personajes. Yuki Hayashi trabaja como compositor junto con King Record en la producción musical y Masafumi Mima es el director de audio.

Póster promocional para segundo arco del anime Shaman King. Foto: Editorial Shueisha

El manga de Shaman king se lanzó de manera oficial en 1998 a través de las páginas de la conocida revista Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha. La serie animada terminó su historia de forma abrupta en el 2004, aunque una reimpresión reveló un verdadero final en 2009.

Hiroyuki Takei también se dedicó a dibujar aventuras nuevas, como Shaman king 0, un prólogo de su gran éxito, o Shaman king flowers, secuela de la historia original que es protagonizada por el hijo de Yoh Asakura y Anna Kyoym.