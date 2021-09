Pokect Monsters, o también conocido como Pokémon, es una de las franquicias más grandes dentro del mundo del anime, que desde el año 1997 comenzó su emisión en la tv japonesa y que con el tiempo se hizo popular a nivel global. No hay quien no conozca la historia de Ash Ketchum, Satoshi para Japón, quien a sus 10 años comenzó con su viaje para convertirse en un maestro pokémon, para lo cual recibe a su compañero inicial. Al comenzar en la región de Kanto, debió de recibir a un Charmander, Squartle o Bulbasaur, pero en su defecto se llevó consigo al querido Pikachu, que desde ese entonces no se ha separado de su lado.

A lo largo de su viaje, el joven Ash fue capturando a diferentes criaturas, entre las que llegó a obtener a los tres iniciales de Kanto previamente mencionados. Pero imágenes de una revista japonesa de los años 90 nos revelan cómo pudo haber sido la historia si el entrenador capturaba a otras criaturas, a una muy querida y popular en particular.

En las imágenes que fueron compartidas en foros japoneses se pueden ver cuatro páginas de una revista en la cual se ve a Ash, Pikachu, Charmander y... ¡Eevee! Tal como se aprecia, el entrenador, en lugar de tener a un Squartle, optó por la criatura de múltiples evoluciones.

Pokémon - imágenes de revista japonesa. Foto: Tv Tokyo

La minihistoria de ocho cuadros nos relata cómo Ash y compañía seguían con su viaje, cuando de pronto aparece el equipo Rocket y roba a charmander. El entrenador intenta detenerlos, pero los villanos terminan escapando hacia el mar.

Pokémon - imágenes de revista japonesa. Foto: Tv Tokyo

En medio del problema, Pikachu se percata de la presencia de una piedra agua, por lo que deciden usarla para evolucionar a Eevee en un poderoso Vaporeon, el cual usan para alcanzar al equipo Rocket y así rescatar a Charmander.

Este desarrollo de la historia, aunque interesante, terminó siendo descartado y se optó por lo que conocemos hasta la fecha, pero vale la pena imaginar qué cosas pudieron haber sucedido si el team de Ash hubiera sido un poco diferente.

Pokémon es un anime inspirado en un videojuego que salió a la luz en el año 1997, fue producido por los estudios OLM para la Tv Tokyo, bajo la dirección de Masamitsu Hidaka. Su primera temporada contó con un total de 276 episodios y se ha mantenido en emisión por más de 20 años.

Pokémon - primera temporada, póster promocional. Foto: Tv Tokyo

Pokémon - sinopsis

En Pueblo Paleta, todos los niños y niñas están fascinados por el mundo de los Pokémon, unas criaturas de diferentes formas y colores que cuentan con unos poderes muy especiales. Ash Ketchum es uno de ellos, un niño de 10 años que sueña con llegar a ser el mejor entrenador Pokémon del mundo, por lo que visita al profesor Oak, una autoridad en la materia. El profesor le informa que lo primero que debe hacer es escoger un compañero, por lo que él se lleva a Pikachu y comienza así su aventura.

¿Cuántos Pokémon hay 2020?

Con esto, podemos resumir que la cantidad de Pokémon que existen en la saga alcanza un total de 898, si contamos también la aparición de las nuevas criaturas extraídas de las dos expansiones The Isle of Armor y The Crown Tundra, las cuales están disponibles para la consola Nintendo Switch.

