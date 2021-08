Este sábado 28 de agosto se lanzó el capítulo 21 de la adaptación animada de Tokyo Revengers, obra escrita y dibujada por Ken Wakui, quien desde el 2017 publica su historia en las páginas de la revista Shonen Magazine con un total de 24 volúmenes hasta el momento.

El más reciente episodio de Tokyo revengers llevó por título: Vivo o muerto. Aquí te contamos lo que sucedió.

La historia retomó desde el preciso instante en que Baji logró llegar a pararse frente a Kisaki para matarlo, pero la puñalada que recibió en la espalda provocó que comenzara a desangrarse. Tras esto, Mickey se levantó y dijo que la pelea había terminado y que debían retirarse; sin embargo, Kazutora indicó que no iba a detenerse hasta matarlo, por lo que terminó por recibir un golpe que lo dejó en el piso. Por su parte, Hanma, quien se puso en frente, tuvo la misma suerte.

El final de la guerra de pandillas en Tokyo Revengers. Foto: Liden Films

No obstante, Kazutora no se rindió, por lo que el líder de la Toman decidió a acabar con la vida de quien mató a su hermano y ahora también a uno de sus mejores amigos. Cuando todo parecía perdido, Baji se levantó y afirmó que todo está bien, que Kazutora no tenía la culpa de nada y acto seguido se suicidó en frente de todos. Esto hizo que Takemichi vuelva a pensar bien las cosas y recuerde por qué está ahí: para cambiar el futuro.

La muerte de Baji en Tokyo Revengers. Foto: Liden Films

Tras la muerte de Baji, Mickey quiso acabar con Kazutora, pero Takemichi lo detuvo al decir que no es lo que su amigo querría. Pese a esto, recibió un golpe y de su bolsillo cayó un amuleto de la buena suerte, lo cual todos notaron y empezaron a recordar el pasado y los inicios de su pandilla.

Recuerdos del inicio en Tokyo Revengers. Foto: Liden Films

La producción de la primera temporada del anime estuvo a cargo del director Koichi Hatsumi, quien ha trabajado anteriormente en series como Blue exorcist: Kyoto saga en los estudios Liden Films. Por su parte, Yasuyuki Muto se encargó de los guiones de esta historia. Los nuevos diseños de personajes estuvieron bajo la responsabilidad de la dibujante Keiko Ota, conocida por haber trabajado en Ace attorney.

Póster promocional de Tokyo Revengers. Foto: Liden Films

Tokyo revengers - sinopsis oficial

Al ver las noticias, Takemichi Hanagaki se entera de que Hinata Tachibana, su novia de la escuela secundaria, ha muerto. Ella fue asesinada por un grupo de villanos conocido como Tokyo Manji Gang.

Ahora, él vive en un apartamento con paredes delgadas; y su jefe, que es seis años menor, lo trata como un idiota. En el apogeo de su vida, de repente, da un salto en el tiempo a sus días de escuela secundaria. Para salvar a Hinata y cambiar su destino, el joven que trabaja a tiempo parcial debe apuntar a la cima de la banda de delincuentes más siniestra de Kanto.