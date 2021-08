Este viernes 27 de agosto, la cuenta oficial de Twitter de la adaptación animada de la quinta temporada de My hero academia compartió un nuevo avance del capítulo 21 del anime, el cual está programado para lanzarse el sábado 28 del mismo mes.

En el adelanto compartido por la cuenta oficial se confirmó que el título del nuevo episodio será Segundo advenimiento. Las imágenes mostraron lo que sucedía con el grupo de Shigaraki Tomura, quienes viven a escondidas.

My hero academia 5 - capítulo 21, sinopsis oficial

Shigaraki Tomura, el líder de la liga de villanos, recibe la declaración de guerra del ejército de liberación paranormal, encabezado por Re Destro, el villano que tomó como rehenes a varios aliados del All For One. Una feroz batalla ha comenzado en la ciudad. ¿Qué sucederá ahora?

El capítulo 21 de Boku no hero academia 5 se estrenará en Japón este sábado 28 de agosto de 2021 a las 3.30 a. m. (hora local). También, en el mismo horario y día, se podrá ver a través de la web de Crunchyroll.

My Hero Academia. Foto: Weekly Shonen Jump

My hero academia es un manga y anime creado por el dibujante Horikoshi, quien publicó su obra en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump desde el 2014. En 2016, tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tanta que hasta la fecha tiene un total de cinco temporadas.