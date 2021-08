Tras el enorme éxito de la serie de manga y anime, la película live action de My Hero Academia va tomando forma y una nueva actualización ha sido revelada. De acuerdo con lo reportado por Variety, Shinsuke Sato ha sido elegido para encabezar la nueva adaptación fílmica de la popular obra creada por Kohei Horikoshi .

Para alegría de los fans, Sato tiene una destacada trayectoria en el séptimo arte. Por ejemplo, escribió el guion de la adaptación de Bleach, otra serie de manga/anime inmensamente famosa. Además, el prestigioso cineasta japonés también ha dirigido la adaptación de otros productos como The princess Blade, Gantz, I am a hero, Kingdom, Death note (2016) e Inuyashiki.

Recientemente, Sato escribió y dirigió su propia serie de Netflix, llamada Alice in Borderland, cuyo desempeño en la recepción del público permitió que fuera renovada para una segunda temporada, apenas unas cuantas semanas después de su estreno. No obstante, la cinta de acción real de My Hero Academia será el debut cinematográfico del realizador en las producciones de habla inglesa, debido a que sus anteriores largometrajes se hicieron para el mercado japonés.

My Hero Academia- sinopsis oficial

My Hero Academia fue creada por Kohei Horikoshi en 2014 y, desde entonces, se ha convertido en una de las series de manga más populares y mejor recibidas de los últimos años.

La historia está ambientada en la época actual, aunque las personas tienen poderes especiales que se han vuelto comunes en todo el mundo. Sin embargo, un chico llamado Izuku Midoriya no los tiene, pero aún sueña con llegar a convertirse en un héroe.