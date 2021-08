Como todos los meses, Amazon Prime Video presenta sus nuevos estrenos y agosto es especial para los amantes el anime. Con más de una historia que de seguro atrapará a los televidentes, entre sus lanzamientos más esperados está sin duda la saga completa Rebuild de Evangelion.

Recordemos que en el 2020, Amazon anunció que a su catálogo llegarían las películas de Evangelion, noticia que emocionó a los seguidores de la icónica historia. Fechadas para estar disponibles en enero pasado, su lanzamiento se retrasó, pero finalmente están disponibles.

Antes que nada, debemos recordar que la franquicia, que inició en 1995, está ambientada en una Tierra postapocalíptica que sigue el conflicto entre los Evangelion, armas humanoides, y los Ángeles, seres de desconocida procedencia que busca destruir los remanentes de la raza humana.

Ahora, Evangelion ingresó a una nueva era con la tetralogía cinematográfica del Studio Khara, Rebuild, la cual llegó al mercado en 2007. El orden de las películas es la siguiente:

Evangelion: 1.0 You are (not) alone - estrenada en 2007

Evangelion: 2.0 You can (not) advance - estrenada en 2009

Evangelion: 3.0 You can (not) redo - estrenada en 2012