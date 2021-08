Evangelion 3.0+1.01, final explicado de la película de Amazon Prime

Evangelion 3.0+1.0: thrice upon a time, la cuarta y última parte del Rebuild de Evangelion, llegó a Amazon Prime luego de una serie de retrasos. Como es de esperarse por parte del anime, el desenlace de las tramas creadas por Hideaki Anno vino cargado de abstracciones y lecturas filosóficas.

¿De qué trata la historia? Shinji Ikari sigue a la deriva después de perder sus ganas de vivir, pero el lugar al que llega le enseña lo que significa la esperanza. Mientras tanto, el Proyecto Instrumentalidad se pone en marcha y WILLE (organización contraria a NERV), hace un último esfuerzo para que la humanidad subsista.

Ahora que Shinji tiene una nueva perspectiva de la vida y es más resiliente, decide confrontar a su padre en el Anti universo donde los pensamientos se vuelven realidad. Como sabemos, el progenitor busca iniciar un impacto adicional utilizando las lanzas de Longinus y Cassius, con el objetivo de que los cuerpos y almas sean un mismo ente. Solo de esta forma podrá reencontrarse con su esposa muerta Yoi.

Dado que una batalla física en un lugar así era inútil, ambos acuden al plano mental para repasar sus vidas, errores y traumas. Así el padre abraza su humanidad al aceptar que negó la realidad para aferrarse a su fallecida amada. Finalmente, se percata que alejó a Yoi cuando en realidad su hijo siempre tuvo un trozo del alma de su fallecida amada y descarta la idea del impacto adicional.

Con el poder en sus manos, el protagonista debe decidir cómo acabará todo, sobreponiendo el amor incondicional hacia los que lo rodean. Por esto les pregunta a sus seres queridos que murieron en los EVA qué clase de universo querrían.

Evangelion 3.0+1.0 llega a Amazon Prime Video

A Asuka le dice que la quiere antes de dejarla ir al universo que desea. En el caso de Kaworu, lo lleva a uno donde su ciclo maldito se rompe. Por último, entiende que Rei sería feliz en uno donde los EVA no existen, así que prosigue con exterminarlos a todos incluyéndose.

En este último mundo pacífico, Shinji recibe la visita de Mari, quien decide quedarse voluntariamente. Aún con sus semejanzas con el final de End of the Evangelion, esta nueva versión marca la diferencia con una importante lección: si amas de forma no egoísta, nunca estarás solo y harás un mundo mejor.