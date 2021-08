Este viernes 13 de agosto, la plataforma de streaming Amazon Prime ha incluido en su catálogo la tan esperada cinta dirigida por Hideaki Anno, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time. El film animado fue anunciado como el final de la franquicia, sin embargo, en declaraciones para la web Collider, el reconocido director dio a entender que sería posible que la película podría no ser lo último que viéramos acerca de Shinji.

“Siempre existe la brecha de 14 años en la historia, así que de alguna forma, quiero arrojar luz sobre eso”, dijo Hideaki, refiriéndose a que la historia del anime tiene un hueco argumental que aún falta rellenar.

Pero el comentario que más esperanzas ha dado a todos sus seguidores fue el siguiente:

“No siento la necesidad de ver a Shinji y el resto de personajes pronto. Pero eso no significa que no quiera volver a verlos de nuevo: Podría llegar un momento en que me los encuentre de nuevo”.

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time - póster promocional. Foto: Studio Khara

Como se recuerda, el estreno de la cinta estaba programado en Japón en un inicio para el 27 de junio de 2019 y luego se aplazó hasta el día 23 de febrero de este 2021, pero tras una larga espera se confirmó el día 8 de marzo de este año como la fecha para el lanzamiento oficial.

Studio Khara estrenó los primeros cinco minutos de la película en octubre del 2019. El evento Japan Expo en París proyectó el video en una presentación que llevó por nombre Yoko Takahashi x Evangelion Stage.

El video también se proyectó en la Anime Expo en Los Ángeles, después de una proyección de Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, y también se pudo ver en Shanghai durante un evento de la franquicia en el distrito de Jing’an.

Studio Khara había declarado en 2019 que la grabación de diálogos para Evangelion: 3.0 + 1.0 había comenzado, y la actriz de voz Megumi Ogata (voz de Shinji Ikari) había declarado también que su participación para la película estaba casi terminada.

Las primeras tres películas de la tetralogía, Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance, y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Red, debutaron en 2007, 2009 y 2012, respectivamente.