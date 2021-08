El día lunes 2 de agosto salió a la venta la edición 35 de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha. En ella, se publicó el capítulo 322 de My hero academia, manga escrito y dibujado por Kohei Horikoshi. A tan solo 3 días de tener el episodio disponible en la web de MangaPlus, se han dado a conocer los primeros spoilers, revelando escenas muy conmovedoras.

¿Qué pasó en el capítulo 322 de My hero academia?

Tras varios intentos, finalmente Deku es atrapado por Iida, quien está decidido a recuperar a su amigo. Entonces Uraraka libera su quirk, dejándolos caer, siendo atrapados por Kirishima.

My Hero Academia. Foto: Weekly Shonen Jump

Todos le piden a Deku que regresa a la U. A. para volver a tener clases juntos, pero este se niega diciendo que por más que quiera, sería un peligro ahí. Entonces Bakugo interviene y le recuerda aquellas palabras que le dijo en una batalla pasada “no intentes ganar esto solo”. Tras eso, le empieza a explicar cómo se siente y por qué durante tanto tiempo se sintió menospreciado.

My Hero Academia. Foto: Weekly Shonen Jump

En un acto inesperado, Baku baja la cabeza y dice “Lo siento por todo lo que he hecho hasta hoy”. Le menciona que el camino que eligieron Deku, All Might y los predecesores del One For All no fue el equivocado, pero que siempre hay un límite en lo que pueden hacer por sí mismos y le pide que de ahora en adelante comparta su carga con todos sus compañeros, para así juntos superar a los héroes mayores y poder proteger a todos.

My Hero Academia. Foto: Weekly Shonen Jump

Deku está sorprendido y no puede creer tales, palabras, en el preciso instante en que estaba por disculparse, termina por desmayarse y cae en los brazos de Bakugo.

My Hero Academia. Foto: Weekly Shonen Jump

My Hero Academia

Es un manga y anime creado por el dibujante Horikoshi, quien comenzó a publicar su obra en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump desde el año 2014. En 2016 tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tal que, hasta la fecha, tiene un total de cinco temporadas y se espera llegue a muchas más.

El capítulo 19 de Boku no hero academia 5 se estrenará en Japón este sábado 7 de agosto de 2021 a las 3.30 a. m. (hora local). También, en el mismo horario y día, se podrá ver a través de la web de Crunchyroll.