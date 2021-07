Haikyuu: la impresionante jugada del anime que se volvió realidad en Tokio 2020

Tras un inicio positivo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la selección masculina de voley que representaba a Canadá perdió en cuatro sets ante los seleccionados de Japón, el lunes 26: cayeron 0-2 en la ronda preliminar. Yuji Nishida fue el máximo anotador del país asiático con 23 puntos.

Tal fue el desempeño del jugador japonés que hubo una jugada que no pasó desapercibida. En redes sociales los fanáticos del anime no tardaron en darse cuenta que los movimientos del jugador eran idénticos a los vistos en el capítulo 14 de la cuarta temporada de Haikyuu to te top, partido en el cual Karasuno se enfrentó a la secundaria Inarizaki, en la cual encontraron a los hermanos Atsumu y Osamu Miya, quienes imitaron a la perfección la técnica de los protagonistas, al engañar al contrincante con un falso remate.

La primera mitad de la cuarta temporada de Haikyuu to the top se estrenó el 10 de enero y culminó el 3 de abril, con un total de 13 episodios. El servicio de streaming Crunchyroll también emitió estos episodios para todo el mundo con subtítulos en inglés y español.

Haikyu!! To the top 4 parte 2. Créditos: Production I.G.

Haikyuu - Sinopsis oficial

Shoyo Hinata ha querido jugar al voleibol desde que vio triunfar a un deportista de pequeña estatura en el torneo nacional mientras él aún estaba en primaria. Cuando finalmente consiguió formar un equipo, fue aplastado por su rival Tobio Kageyama.

Al ingresar al Instituto Karasuno, el mismo al que acudió su ídolo, Hinata se dispone a cumplir su sueño de formar parte de un equipo de voleibol de primer nivel. El problema es que Kageyama, quien se ha hecho bastante conocido, también pertenece al mismo instituto. ¿Es posible que la rivalidad entre ambos sea lo mejor que le ha pasado jamás al equipo? ¿Serán capaces de dejar de lado sus diferencias para formar una combinación legendaria que les permita alcanzar la gloria?