Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han empezado y televidentes en el mundo siguen con atención el desempeño deportivo de sus seleccionados.

Al ser un evento realizado en Japón, espectadores, pero sobre todo fanáticos del manga y el anime, esperaron que sus personajes favoritos tuvieran un espacio en la gala de inicio. Gran sorpresa se llevaron al ver que ni Goku, Luffy, Naruto y otros nombres voceados para estar en dicha cita se hicieron presentes.

Con el paso de los días al parecer las cosas han cambiado, ya que gracias al desarrollo de las competencias y presentación de deportistas, canciones de populares e icónicos animes se han hecho un espacio en Tokio 2020.

Primero fue Evangelion en Tokio 2020

Como informamos en su momento, ninguna de las figuras creadas por renombrados mangakas estuvieron presente en la ceremonia de los Juegos Olímpicos 2021, pero sí una canción relacionada a Evangelion Rebuild: Tsubasa wo kudasai. Esto sería solo el inicio.

Durante la competencia de tiro con arco entre Indonesia y Estados Unidos se escuchó Guren no yumiya (primer opening de Attack on titan ) de Linked Horizon. Kimi ga suki da to sakebitai de BAAD (tema de apertura de Slam dunk) acompañó a las jugadoras del equipo japonés en la categoría Baloncesto 3×3.

Escucha Guren no yumiya de Shingeki no kiojin en Tokio 2020

Por otro lado, el tema principal de Haikyu!! (Imagination de SPYAIR) sonó durante el partido de vóley entre Japón y Venezuela. También fue compartida la banda sonora de Ghost in the shell durante los partidos de Judo femenino de menos de 48 kg entre Distria Krasniqi de Kosovo y Funa Tonaki de Japón.

Quizás la que más llamó la atención al incluir un tema anime en su rutina fue la gimnasta mexicana Alexa Moreno, quien utilizó el OST de la película Demon slayer: mugen train. “Concentración total. Respiración de gimnasia, cuarta postura: mortal hacia atrás”, fue uno de los mensajes leídos que emocionados fans no dudaron en compartir en redes sociales.

Los televidentes también escucharon el tema de apertura de Tokyo revengers en la competencia de gimnasia artística durante las eliminatorias masculinas del último sábado 24 de julio.

Si bien grandes personajes del anime y manga japonés no pudieron estar presentes en la apertura de los Juegos Olímpicos 2020, los cibernautas guardan las esperanzas que sean incluidos en la clausura del evento.