Dragon Ball Super, manga 75: revelan la fecha de estreno de la nueva entrega

Uno de los mangas más populares de Akira Toriyama es sin duda Dragon Ball Super. Tras el inicio del nuevo arco enfocado en Granola, el superviviente, muchos fanáticos esperan con ansias qué papel cumplirá este personaje.

Para mantener con expectativas a los lectores, el sitio online Mangaplus reveló la fecha de estreno del capítulo 75 de Dragon Ball Super. Será el próximo miércoles 18 de agosto de 2021 a las 10.00 a. m. (hora peruana).

Asimismo, los bocetos de Toyotaro saldrán unos días antes en sus redes sociales, por lo que se debe estar al pendiente para ver todos los detalles del shonen.

¿Qué pasó en el episodio 74 de Dragon Ball Super?

El capítulo inició con Granola peleando con Vegeta, quien entra en remplazo de Goku, que fue atacado por el ‘enemigo’. Recordemos que el nacido en el planeta Cereal consiguió sus poderes tras usar las esferas del dragón, por lo que venía poniendo en aprietos a los guerreros.

Esta situación la comprendió Vegeta, quien no dudó en increparle el no poder controlar su fuerza. “Te falta experiencia en combate. No estás acostumbrado a usar tu nuevo poder”, le menciona.

El clímax de Dragon Ball Super manga 74 llegó cuando Granola le dio un certero golpe a Vegeta, el cual lo dejó paralizado. Pero las cosas cambiaron cuando él le dijo: “Mi sangre de la raza saiyajin está hirviendo”.

Con el villano sorprendido, el guerrero usó todo su ki, el cual fue identificado por Goku como el de ‘un Dios de la destrucción’. Con un aura y apariencia nueva, Vegeta presentó una transformación y poder no vistos antes en la historia.

Dragon Ball Super manga 74 ya está disponible en Manga Plus.

“Esto me lo enseñó un Dios, me dijo que es un poder que solo se estimula con tus instintos. ¡No tiene límites”. Todo indicó que Vegeta finalmente despertó su nuevo poder.