La nueva temporada de animes de la primavera 2021 llegó a Japón en abril. Se han revelado más de 50 producciones para distintos gustos y preferencias de millones de fanáticos.

Una de las obras que más sobresale es Fumetsu no anata E, basada en el manga escrito e ilustrado por el maestro Yoshitoki Ōima. En la actualidad, continúa en emisión y cuenta con 14 volúmenes.

La publicación ganó el premio al mejor manga shōnen en la edición 43 de los Premios Kodansha Manga, en mayo de 2019. El anime es producido por el estudio Brain Base. Por su parte, la dirección está supervisada por Masahiko Murata, mientras que Koji Yabuno es el encargado del diseño de personajes.

Fumetsu no anata E, capítulo 15 - fecha y hora de estreno

El capítulo 15 de Fumetsu no anata E se estrenará el lunes 26 de julio de 2021 a las 9.00 a. m. (hora peruana). En el mismo horario y día se podrá ver en la página web de Crunchyroll.

A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de lanzamiento:

Perú , México, Colombia, Ecuador y Panamá: 26 de julio de 2021 a las 9.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: 26 de julio de 2021 a las 10.00 a. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 26 de julio de 2021 a las 11.00 p. m.

Fumetsu no anata E, capítulo 15- tráiler

Fumetsu no anata E - sinopsis

Fumetsu no anata E cuenta la historia de un chico solitario que deambula por las regiones árticas de América del Norte y que se encuentra con un lobo. Después de encontrar al animal, ambos se hacen amigos rápidamente y pasan a depender el uno del otro para sobrevivir al duro ambiente. No obstante, el niño cuenta con una historia particular y el lobo es más de lo que parece a simple vista.