Tras una larga espera, Dragon Ball Super está de regreso con su capítulo 74, el cual fue presentado por Manga Plus, y brinda escenas que fanáticos de Vegeta esperaban.

Por lo visto en esta entrega, el guerrero acaba de obtener su propia forma divina, la cual logró tras su duro entrenamiento a manos de Bills, el poderoso Dios de la destrucción.

Advertencia de spoilers

En la trama, vemos a Granola peleando ahora con Vegeta, quien entra en remplazo de Goku, que fue atacado por el ‘enemigo’. Recordemos que el nacido en el planeta Cereal consiguió sus poderes tras usar las esferas del dragón, por lo que venía poniendo en aprietos a los guerreros.

Esta situación la comprende Vegeta, quien no duda en increparle el no poder controlar su fuerza. “Te falta experiencia en combate. No estás acostumbrado a usar tu nuevo poder”, le menciona.

El clímax de Dragon Ball Super manga 74 llega cuando Granola le da un certero golpe a Vegeta, el cual lo deja paralizado. Pero las cosas cambian cuando él le dice: “Mi sangre de la raza saiyajin está hirviendo”.

Con el ‘villano’ sorprendido, vemos al guerrero usando todo su ki, el cual es identificado por Goku como el de ‘un Dios de la destrucción’. Con una aura y apariencia, Vegeta se presenta con una transformación y poder no vistos antes en la historia.

Vegeta presenta una nueva transformación para Dragon Ball Super manga 74. Foto: Shueshia

“Esto me lo enseñó un Dios, me dijo que es un poder que solo se estimula con tus instintos. ¡No tiene límites”. Todo indica que Vegeta finalmente despertó su nuevo poder.

Dragon Ball Super manga 74 ya está disponible en Manga Plus. Foto: Shueshia

Para los seguidores de Dragon Ball, esta es una novedad importante, debido a que Vegeta (a diferencia de Goku) no ha desarrollado ninguna nueva fase de sus poderes desde el arco del Torneo del poder, donde perfeccionó el Super Saiyan Blue previo a su encuentro con Jiren.

Para leer el manga 74 de Dragon Ball Super completo, online y en español, ingrese a Manga Plus, portal oficial de Shueshia.