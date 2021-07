La serie Neon Genesis Evangelion es considerada esencial para los fanáticos del anime, pero sus numerosos lanzamientos provocan que todo aquel que quiere ver su historia necesite una guía para verla y no perderse en el intento.

Sin tener en cuenta la naturaleza de su trama, repasemos sus lanzamientos a lo largo de los años, mientras esperamos el estreno de las películas de Rebuild of Evangelion en Amazon Prime Video.

La serie original se emitió en 1995 y presentó 26 capítulos en total, los cuales serán esenciales para comprender la historia de Shinji Ikari y compañía.

Con fanáticos que no vieron con buenos ojos el final de Evangelion, en 1997 llegó la película Neon Genesis Evangelion: death & rebirth , la cuál llenó los vacíos argumentales que dejó la historia y sobre todo los últimos episodios.

La primera parte de la cinta, titulada Death, es una revisión de 70 minutos de los primeros 24 capítulos del anime. Por otro lado, Rebirth conformó lo que sería el principio de una nueva versión del final de la serie, que más tarde sería conocida como The end of Evangelion.

La película reinterpretó el final de Neon Genesis Evangelion para darle un tono más oscuro y pesimista. En esta versión se eliminó el fragmento Rebirth, mientras que lo que le corresponde a Death fue llamado Death (true) 2. Este nuevo desenlace fue considerado alternativo.

Evangelion ingresó a una nueva era con la tetralogía cinematográfica del Studio Khara. El orden de las películas es bastante simple:

Evangelion: 1.0 You are (not) alone - estrenada en 2007

Evangelion: 2.0 You can (not) advance - estrenada en 2009

Evangelion: 3.0 You can (not) redo - estrenada en 2012