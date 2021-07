¿The seven deadly sins tendrá temporada 6?: el destino de Nanatsu no taizai

Los siete pecados capitales (en inglés, The seven deadly sins) es uno de los animes más populares de Netflix, ya que ha logrado posicionarse en el top 10 de películas y series más vistas en Perú.

Con su temporada 5 titulada El juicio del dragón presentando sus nuevos capítulos, más de un fanático busca saber si la historia creada por Nakaba Suzuki tendrá o no más entregas.

¿Nanatsu no taizai tendrá temporada 6 en Netflix?

En lo que respecta a la temporada 6 de The seven deadly sins, hay buenas y malas noticias. Con el fin del manga de Nanatsu no taizai en el 2020, el anime de Netflix abarca gran parte de dicho desenlace, por lo que no será posible ver más episodios del programa.

Pero eso no quiere decir que la historia de Meliodas y Elizabeth terminó. Tras el capítulo final de Los siete pecados capitales, Nakaba Suzuki anunció una secuela llamada Four knights of the apocalypse. Fanáticos pueden dirigirse a la plataforma Crunchyroll para leer el manga que está en emisión.

Four knights of the apocalypse. Foto: Kōdansha

Eso no es todo. Para julio de 2021 se alista la película The seven deadly sins: cursed by light, historia que por el momento tiene un estreno programado solo para Japón.

Tráiler de The seven deadly sins: cursed by light

La cinta nos llevará a través del epílogo del anime, donde veremos los acontecimientos previos al salto temporal de 10 años en la historia original y los nacimientos de Tristán, hijo de Meliodas y Elizabeth, y Lancelot, hijo de Ban y Elaine.