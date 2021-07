Evangelion 3.0+1.0, estreno en Amazon Prime Video: película llega en agosto

En el 2020, Amazon Prime Video anunció que a su catálogo llegarían las películas Rebuild of Evangelion, noticia que emocionó a los seguidores de la icónica historia anime. Fechadas para estar disponibles en enero pasado, cintas nunca vieron su estreno en el streaming.

Con el paso del tiempo, y con fanáticos preguntando más de una vez cuándo estarían en el servicio, Amazon confirmó que las tramas creadas por Hideaki Anno ya tienen un lanzamiento programado.

Evangelion: 3.0+1.0 thrice upon a time podrá ser visto en Amazon Pime Video desde el 13 de agosto en más de 200 países del mundo. El portal de videos ya compartió en su cuenta de YouTube su tráiler oficial.

Shinji Ikari sigue a la deriva después de perder sus ganas de vivir, pero el lugar al que llega le enseña lo que significa la esperanza. Finalmente, el Proyecto Instrumentalidad se pone en marcha y WILLE, organización que sirve como una fuerza de oposición a NERV, hace un último y agotador esfuerzo para que la humanidad subsista.

Rebuild de Evangelion cuenta con cuatro películas enfocadas en adaptar el conocido anime de la década de los noventa a la pantalla grande, pero con grandes diferencias para considerarlas como un reboot. Estas son:

Evangelion: 1.0 You are (not) alone - estrenada en 2007

Evangelion: 2.0 You can (not) advance - estrenada en 2009

Evangelion: 3.0 You can (not) redo - estrenada en 2012