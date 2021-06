¿Wonder egg priority tendrá temporada 2?: todo lo que se sabe tras el episodio especial

Luego del reciente lanzamiento del episodio especial de Wonder egg priority, muchos fanáticos de la franquicia están con la duda de si este anime contará con una segunda temporada.

Recordemos que la primera entrega de la serie animada, escrita por Shinji Nijima y dirigida por Shin Wakabayashi, terminó a finales de marzo de 2021 con un total de 12 capítulos.

¿Wonder egg priority tendrá segunda temporada?

Wonder egg priority. Foto: CloverWorks

Según la cuenta oficial del anime, la producción todavía no se ha manifestado al respecto. Cabe señalar que, tras el final del capítulo 12, el estudio CloverWorks confirmó la llegada de un capítulo especial para despejar cualquier incógnita que dejó su anterior entrega.

No obstante, ante el éxito que tuvo la primera parte de Wonder egg priority, seguidores no descartan la llegada de más contenido que se base en otros personajes de la popular caricatura japonesa.

¿De qué trata Wonder egg priority?

La trama gira en torno a Ai Ohto, una adolescente de 14 años que escuchó una misteriosa voz mientras caminaba por la noche cuando se dirigía a su pueblo natal.

La voz le regala a la menor un huevo y le da una misión: “Si deseas cambiar el futuro, solo tienes que elegir ahora”.

Wonder egg priority, episodio especial - tráiler

Lista de episodios de Wonder egg priority

La primera temporada de Wonder egg priority tiene un total de 12 episodios y un capítulo especial que saldrá el 29 de junio de 2021.