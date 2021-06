Record of Ragnarok se ha unido a la creciente lista de adaptaciones de anime que Netflix viene desarrollando y que están ganando el interés de sus usuarios.

La historia de Shuumatsu no valkyrie nos lleva a ver a las deidades debatiendo sobre la subsistencia de la raza humana. Brunilda, la líder de las valquirias, pide en el Consejo que se lleve a cabo el Ragnarok, evento que pone a pelear a los humanos contra los dioses por su existencia.

Los humanos que serán parte de Record of Ragnarok 2

Quin Shi Huang

Rey Leónidas

Nikola Tesla

Sasaki Kojiro: Nadie creyó en él por su fama de eterno perdedor, pero esto no fue más que una táctica para perfeccionar su técnica definitiva: Swallow tiger combo thousand blades ante Poseidón.

Kojiro Sasaki pudo derrotar a Poseidón. Foto: Netflix

Jack, el destripador

Adán: el primero de los hombres se ganó a los fans con su lucha para defender a sus hijos y a Eva, su esposa. Si bien se pensó que derrotaría a Zeus, no lo consiguió.

Adán en Record of Ragnarok. Foto: Netflix

Raiden Tameemon

Sakata kintoki

Soji Okita

Grigori Rasputín

Michael Nostradamus

Lu Bu: El guerrero existió durante la época de Los tres reinos de China entre los años 220 y 280. Dio pelea ante Thor junto a su fiel caballo Red Hare, pero murió en medio de un dramático enfrentamiento.

Lu Bu en Record of Ragnarok. Foto: Netflix

¿Qué veremos en Record of Ragnarok 2?

La primera temporada de Record of Ragnarok cerró con Jack, el destripador y Hércules a punto de pelear. El encuentro dará inició a la cuarta ronda en el torneo por la supervivencia humana, donde por ahora las divinidades tienen una ventaja de 2 a 1. Para el ciclo dos veremos los encuentros liderados por el Rey Leónidas, Nikola Tesla, Nostradamus, Apolo, Anubis, entre otros.

Fecha de estreno de Record of Ragnarok 2

Por el momento, Netflix no ha dado mayor información sobre Record of Ragnarok temporada 2. Tengamos en cuenta que la primera parte quedó inconclusa y que el manga de Shuumatsu no valkyrie está actualmente en desarrollo.