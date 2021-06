Record of Ragnarok es el nuevo anime original de Netflix que usuarios vienen popularizando, al punto que a horas de su estreno, ingresó al top 10 de películas y series más vistas en el streaming en Perú.

Shuumatsu no valkyrie nos lleva a ver a las deidades debatiendo sobre la subsistencia de la raza humana. Brunilda, la líder de las valquirias, pide en el Consejo que se lleve a cabo el Ragnarok, evento que pone a pelear a los humanos contra los dioses por su existencia.

Los dioses que serán parte de Record of Ragnarok

Zeus: El padre de todos es representado como un hombre mayor y débil, pero todo cambia cuando se enfrenta a Adán en la segunda batalla del torneo.

Zeus en Record of Ragnarok. Foto: Netflix

Buda

Loki

Apolo

Susanoo no mikito

Poseidón: El rey de los mares llegó con su arrogancia y tiranía al Ragnarok, sin imaginar que el espadachín japonés Sasaki Kojiro acabaría con él.

Poseidón en Record of Ragnarok. Foto: Netflix

Hércules

Thor: El Dios del trueno llegó junto a una versión no vista del Mjölnir, arma popularizada en el UCM de Marvel. Él pelea contra Lü Bu y su fiel caballo flecha roja.

El Dios del trueno llegó junto a una versión no vista del Mjölnir, arma popularizada en el UCM de Marvel. Él pelea contra Lü Bu y su fiel caballo flecha roja. Bishamonten

Anubis

Odín

Belcebú

Shiva: El pilar de la fe hindú también es parte del anime. Él debió pelear contra Adán, pero Zeus lo hizo desistir.

Shiva en Record of Ragnarok. Foto: Netflix

¿Qué veremos en Record of Ragnarok 2?

La primera temporada de Record of Ragnarok cerró con Jack, el destripador y Hércules a punto de pelear. El encuentro dará inició a la cuarta ronda en el torneo por la supervivencia humana, donde por ahora las divinidades tienen una ventaja de 2 a 1. Para el ciclo dos veremos los encuentros liderados por el Rey Leónidas, Nikola Tesla, Nostradamus, Apolo, Anubis, entre otros.

Fecha de estreno de Record of Ragnarok 2

Por el momento, Netflix no ha dado mayor información sobre Record of Ragnarok temporada 2. Tengamos en cuenta que la primera parte quedó inconclusa y que el manga de Shuumatsu no valkyrie está actualmente en desarrollo.