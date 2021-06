Netflix nos ha dado una buena dosis de novedades durante los últimos días como parte de su Geeked Week, un evento virtual para fans, donde anuncia nuevos contenidos para el servicio de streaming. Además, ha mostrado señales de un fuerte enfoque en los proyectos animados. Ejemplo de ello tenemos a Masters of the Universe, Transformers, Godzilla, entre otros.

En ese sentido, y tras el éxito de Army of the dead, la compañía ha revelado -a través de un post en Twitter- el cast de voz oficial para el nuevo proyecto de Zack Snyder, Twilight of the gods, junto con sus respectivos personajes.

El elenco está formado por Sylvia Hoeks, Stuart Martin, Pilou Asbæk y John Noble, en los papeles de Sigrid, Thor y Odín, respectivamente. Paterson Joseph completa la familia como Loki, mientras que Rahul Kohli y Jamie Clayton pondrán voz a Egill y a The Seid-Kona. Asimismo, el gigante escandinavo de Juego de tronos, Kristofer Hivju, interpretará a Andvari; Peter Stormare será Ulfr; Jamie Chung, de Lovecraft Country, dará vida a Hel; Lauren Cohen, de The walking dead, pondrá voz a Inge; y Corey Stoll finaliza el reparto como Hrafnkel.

Netflix anuncia cast de voz oficial para Twilight of the gods. Foto: Twitter/@NetflixGeeked

Por otro lado -según lo reporta Collider- la serie será dirigida por Jay Olivia, reconocido por ser creado de storyboards para diversas cintas de DC, mientras que Snyder será el guionista y productor, a través de su compañía The Stone Quarry.

Pese a que no hay una trama oficial de por medio -ni fecha de estreno-, Screenrant sugiere que el apocalipsis nórdico conocido como Ragnarok desempeñaría un papel relevante en la historia.