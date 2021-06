Jujutsu kaisen, el manga creado por Geke Akutami, se encuentra en su mejor momento tras el estreno de su nuevo arco. Para mala fortuna de sus fans y a pocos días para el lanzamiento del capítulo 152, la revista Weekly Shonen Jump anunció que la obra entrará en pausa debido a los problemas de salud de su autor.

En un inicio, la revista de la editorial Shueisha señaló que se trataba de un paro indefinido, pero el mangaka decidió lanzar un comunicado para no preocupar a sus seguidores y detallar que volvería dentro de un mes aproximadamente.

“El departamento editorial me ha solicitado que tome un descanso de la serie, pero yo no quiero ralentizar la serialización semanal de Jujutsu kaisen debido a que deseó dibujar el final del manga lo más pronto posible, así que quería continuar publicando y no responder a lo solicitado por el momento”, fueron las palabras iniciales del mangaka.

El capítulo 152 del manga de Jujutsu kaisen llegará vía online el domingo 13 de junio del 2021. Foto: Weekly Shonen Jump

Sin embargo, Akutami reveló que no fue capaz de recuperar su calendario de trabajo a comparación de otros mangakas: “Si no tomaba un descanso, iba a tener que seguir teniendo descansos de manera intermitente y eso se repetiría una y otra vez, por lo cual decido aceptar la petición que realizó el departamento editorial”.

Tras estas palabras, el autor aseguró que su descanso será de un mes aproximadamente y que no se trata de una enfermedad seria. “Mi salud mental esta completamente bien, así que no se preocupen. Me siento muy mal de tener que dejarlos esperando. Una vez que regrese, daré lo mejor de mí con la serialización”, finalizó.

Jujutsu kaisen - sinopsis oficial

Yuji Itadori decide pasar el tiempo con el Club de Ocultismo del instituto pese a poseer unas habilidades atléticas extraordinarias. Con el tiempo descubre que el mundo del oculto es real y los miembros del club son atacados. Mientras tanto, el misterioso Megumi Fushiguro está buscando un objeto maldito y su vida cambia para siempre.