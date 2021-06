El martes 27 de abril dio inicio la segunda temporada de estrenos anime 2021. Son varios títulos los que se lanzarán, desde obras totalmente nuevas hasta algunos regresos inesperados. Sin embargo, entre la amplia lista de series hay una que destaca y que es esperada por el fandom desde hace mucho. Se trata de Subarashiki kono sekai: the animation, también conocida como The world ends with you, serie nacida de un conocido videojuego.

Subarashiki kono sekai - capítulo 10, sinopsis

Para recuperar a Lime, Nek decide luchar contra Yashiro y Kariya con Bit. De pronto, un misterioso incidente comienza a ocurrir en Shibuya. Todos los que van y vienen usan una insignia Red Skull diseñada por CAT y no pueden escanear sus pensamientos. El diseño era muy similar a la insignia de participante que hizo el compositor, pero esta vez saben que no se trata de CAT. ¿Quién puede estar tras esta nueva trampa?

Este nuevo anime llegará a través de las cadenas televisivas japonesas MBS y TBS. Horas después, podrá ser visto en todo el mundo gracias al servicio de streaming Crunchyroll.

¿Cómo y cuándo ver el episodio 10 de Subarashiki kono sekai?

El capítulo 10 de Subarashiki kono sekai se estrenará en Japón este viernes 11 de junio de 2021 a las 3.30 a. m. (hora Perú). Asimismo, en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de lanzamiento:

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 11 de junio a las 3.30 a. m.

Centroamérica (excepto Panamá): viernes 11 de junio a las 2.30 a. m.

Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 11 de junio a las 4.30 a. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: viernes 11 de junio a las 5.30 a. m.

Subarashiki kono sekai (The world ends with you) es un juego originalmente desarrollado por las franquicias Jupiter y Square Enix, especialmente para la consola Nintendo DS en el 2007. Posteriormente, en el 2012, llegó a dispositivos como iOS y Android. Es por la popularidad del videojuego que sus personajes llegaron a aparecer incluso en Kingdom Hearts.

The world ends with you- The Animation, póster oficial. Foto: Square Enix

Subarashiki kono sekai - sinopsis oficial

“Completa la misión o serás eliminado”, es todo lo que Neku sabe después de recuperar la conciencia en medio de una concurrida intersección sin sus recuerdos. Ahora, él y su compañero deben luchar para sobrevivir a un juego de vida o muerte en esta historia retorcida con más giros que el laberinto urbano de Tokio en el que están atrapados.

En el caos abarrotado, los jugadores del Reapers Game deben completar misiones diarias o enfrentarse al borrado total. Puede que Neku no esté entusiasmado con forjar relaciones, pero, con su propia vida en juego, tendrá que aprender a trabajar en equipo, ya que solo tiene siete días.