El señor de los anillos: película anime mostrará la guerra de los Rohirrim

Después de 20 años de estrenarse la trilogía de El señor de los anillos, dirigida por Peter Jackson, New Line Cinema se une a Warner Bros Animation para realizar una película de anime basada en el universo de Tolkien .

Kenji Kamiyama, encargado de la serie Blade Runner: black lotus y Ghost in the shell: stand alone complex, será el director del nuevo largometraje animado que mostrará la historia de la Tierra Media antes de los eventos vistos en la trilogía cinematográfica.

El anime tendrá como título El Señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim . Este contará la historia detrás de la fortaleza de Helm’s Deep, vista en la película Las dos torres, y se sumergirá en la vida del rey de Rohan.

“Todos en New Line sentimos una profunda afinidad por el mundo extraordinario que creó JRR Tolkien, por lo que la oportunidad de volver a la Tierra Media con el equipo de Warner Bros Animation es un sueño hecho realidad”, fue parte del comunicado enviado por Warner Bros y New Line.

Sam Register, presidente de Warner Bros Animation, indicó en una entrevista realizada por IndieWire que el equipo de producción se siente emocionado por expandir la historia de El señor de los anillos.

“Los fanáticos saben que Helm’s Deep es el escenario de una de las mayores batallas jamás filmadas, con muchos de los mismos visionarios creativos involucrados y el brillante Kenji Kamiyama a la cabeza, no podríamos estar más emocionados de ofrecer una nueva visión de su historia que invitará al público mundial a experimentar la rica y compleja saga de la Tierra Media de una manera nueva y emocionante“, afirmó.

“Esta será otra representación épica del mundo de JRR Tolkien que nunca antes se había contado. Nos sentimos honrados de asociarnos con gran parte del increíble talento detrás de ambas trilogías cinematográficas, junto con nuevas luminarias creativas para contar esta historia”, expresó el ejecutivo.