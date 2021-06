El último 1 de abril se dio inicio a la segunda temporada de estrenos anime 2021. Fueron varios títulos los que se lanzaron, desde obras totalmente nuevas hasta algunos regresos inesperados. Sin embargo, entre la amplia lista de series hubo una que destacó y que era esperada por el fandom desde hace mucho. Se trata de la nueva adaptación animada de Shaman king.

Shaman King - capítulo 11, adelanto. Foto: Editorial Shueisha

La popular obra del mangaka Hiroyuki Takei regresa luego de casi 20 años de ausencia, debido a que el autor del manga esperó durante mucho tiempo a que una productora cumpliera con todos los estándares de calidad que exigía, entre los que figuraban mantener a los seiyuus originales, un diseño más fiel al manga, música a cargo de la cantante Megumi Hayashibara y más.

Shaman king - capítulo 11, sinopsis

Tras haber empatado con su rival Yoh Asakura, Ren Tao viajó a China para enfrentarse a su padre y rescatar a su hermana; sin embargo, el joven shaman no es rival para el patriarca En Tao, quien con un poderoso over soul somete al pequeño. Por suerte, su espíritu acompañante, Bason, logró escapar del lugar y transmitir un mensaje de ayuda a Yoh, que no duda en llamar a sus demás compañeros e ir a salvar a Ren. ¿Serán capaces de conseguirlo?

¿Cómo y cuándo ver el episodio 11 de Shaman king (2021)?

El capítulo 11 de Shaman king (2021) se estrenará en Japón este jueves 10 de junio de 2021 a las 3.30 a. m. (hora local). También se espera que llegue al servicio de streaming Netflix. A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de lanzamiento:

Centroamérica (excepto Panamá): jueves 10 de junio a las 4.30 a. m.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: jueves 10 de junio a las 5.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: jueves 10 de junio a las 6.30 a. m.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: jueves 10 de junio a las 7.30 a. m.

Joji Furuta dirige el proyecto en los estudios de animación Bridge. Shoji Yonemura está a cargo de los guiones, mientras que Satohiko Sano ve los diseños de personajes. Yuki Hayashi trabaja como compositor, junto con King Record en la producción musical, y Masafumi Mima es el director de audio.

Shaman King - póster promocional. Foto: Editorial Shueisha

El manga de Shaman king se lanzó de manera oficial en 1998 a través de las páginas de la conocida revista Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha. La serie animada terminó su historia de forma abrupta en el 2004, aunque una reimpresión reveló un verdadero final en 2009.

Hiroyuki Takei también se dedicó a dibujar aventuras nuevas como Shaman king 0, un prólogo de su gran éxito, o Shaman king flowers, secuela de la historia original que es protagonizada por el hijo de Yoh Asakura y Anna Kyoym.