El jueves 1 de abril dio inicio la segunda temporada de estrenos anime 2021. Son varios títulos los que se han lanzado, desde obras totalmente nuevas hasta algunos regresos inesperados. Sin embargo, entre la amplia lista de series, hay una que destaca y que es esperada por el fandom desde hace mucho. Se trata de la segunda temporada de Isekai maou to shoukan shoujo no dorei majutsu.

Isekai maou 2 - capítulo 10, sinopsis

Diavro sufre daños por el ataque de Europa, el arma mágica y el dios de la destrucción que emergió del sótano. Dado que el ataque de Europa no es mágico, no puede ser reflejado por ‘Ring of the Demon King’, e incluso este ataque no puede ser detenido por la barrera que los rodea. Entonces Diavro se dirige a Lumaquina. ”Tengo algo que quiero que hagas”, le dice. ¿Al fin el protagonista necesita la ayuda de alguien más?

Este nuevo anime llegará a través de las cadenas televisivas japonesas Tokyo MX y BS11. Horas después, podrá ser visto en todo el mundo gracias al servicio de streaming Funimation y Crunchyroll.

¿Cómo y cuándo ver el episodio 10 de Isekai maou 2?

El capítulo 10 de Isekai maou 2 se estrenará en Japón este jueves 10 de junio de 2021 a las 3.30 a. m. (hora en Perú). También, en el mismo horario y día, se podrá ver por medio de la web de Crunchyroll. A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de lanzamiento:

Centroamérica (excepto Panamá): jueves 10 de junio a las 4.30 a. m.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: jueves 10 de junio a las 5.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: jueves 10 de junio a las 6.30 a. m.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: jueves 10 de junio a las 7.30 a. m.

La producción de la segunda temporada del anime está a cargo del director Satoshi Kuwabara, quien viene trabajando en los estudios Tezuka Productions.

Por su parte, Kazuyuki Fudeyashu, quien se encargó de la composición de la serie en la primera temporada, regresa para efectuar la misma labor. Los nuevos diseños de personajes están a cargo del dibujante Shizue Kaneko, otro conocido de la primera adaptación animada. Los opening y ending están a cargo del dúo musical DJ KOO & MOTSU, quienes están colaborando con la cantante Yu Serizara.

Isekai Maou. Foto: Kodansha

Isekai maou 2 - sinopsis oficial

En el MMORPG Cross Reverie, Takuma Sakamoto es tan poderoso que otros jugadores lo alaban como el ‘Señor Demonio’. Un día, es convocado a otro mundo, pero con la misma apariencia que tenía en el juego.

Allí, conoce a dos chicas que se proclaman sus invocadoras. Habían realizado un Ritual de Esclavitud para convertirlo en su sirviente, pero fue entonces cuando se activó la habilidad pasiva de Takuma, reflejo mágico, lo que convirtió a las chicas en sus esclavas. Aunque el protagonista pudo haber sido el hechicero más fuerte que había, no tenía idea de cómo hablar con otras personas. Ahí es cuando toma su decisión: actuar basándose en su personaje del juego.