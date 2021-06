Attack on titan no requiem: final fanfic del manga será animado

Attack on Titan, el manga creado por Hajime Isayama, conquistó a la audiencia por su épica historia y el peligro que representaban los titanes contra la humanidad. Luego de 12 años de publicación, el capítulo 139 marcó el final de la historia dividiendo a los fans.

Tras saber qué pasó con Eren, Armin y Mikasa, varios fanáticos compartieron su disconformidad en redes sociales e incluso se reveló que algunos emprendieron una campaña llamada Attack on titan no requiem, la cual presentó un nuevo destino para los protagonistas.

La historia de Shingeki no Kyojin llegó a su final. Foto: composición / Bessatsu Shonen Magazine

Dicho proyecto doujinshi reescribió el final del manga y estuvo disponible gratuitamente desde el último 29 de mayo. Ahora, la historieta dará el salto a la animación en un futuro para alegría de los fans que quedaron contentos con el resultado.

Por el momento la animación no cuenta con una fecha de estreno cercana. De hecho, la cuenta de Twitter de Attack on titan no requiem anunció que están experimentado retrasos no deseados, pero reafirmaron su compromiso con el proyecto y compartieron un pequeño adelanto.

”El teaser se pospone, ya que está ejerciendo una presión no deseada sobre el equipo, incluidos los asistentes virtuales, los animadores y los músicos, por lo que no seguiremos el formato de migajas. Estamos aquí para producir arte y requiere concentración”.

¿De qué trata Attack on titan?

Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que los devoraban. Por un tiempo consiguieron sobrevivir en una ciudad fortificada de altas murallas, pero su paz pronto se ve interrumpida.