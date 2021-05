Edens zero, capítulo 8: revelan primeras imágenes para próxima entrega

Este miércoles 26 de mayo, la cuenta oficial en Twitter de la adaptación animada de Edens zero compartió una serie de imágenes del capítulo 8 del anime, el cual está programado para lanzarse el sábado 29 del mismo mes.

Edens Zero - capítulo 8, adelanto. Foto: Editorial Kodansha

En las capturas compartidas por la cuenta oficial de Edens Zero se confirma el título del nuevo episodio: Carretera ventosa. Shiki y sus amigos han llegado a la vieja nave del rey demonio, dónde encuentran a nuevos amigos.

El acorazado espacial “Edens Zero” finalmente ha revelado su verdadera apariencia. Witch, una de las “Cuatro Estrellas del Diablo” que ha protegido el barco, indica que Edens Zero es el legado de Jiggy, el padre de la crianza de Shiki, y como este será el nuevo rey demonio del barco. Y para que Edens Zero ejerza su verdadero poder, es necesario que todos los “Demon King Four Glitters” se unan. Siguiendo el paradero de uno de ellos, Shiki y sus amigos visitan nuevamente el planeta Blue Garden.

El capítulo 8 de Edens zero se estrenará el sábado 29 de mayo de 2021 a las 4.00 a. m. a través de las cadenas japonesas AT-X, Tokyo MX, TV Aichi, KBS Kyoto y BS11. Posteriormente, llegará a todo el mundo gracias a Crunchyroll y Funimation.

Edens Zero - póster promocional. Foto: Editorial Kodansha

Shinji Ishihara, quien trabajó previamente en Fairy Tail, es el director en jefe del anime en JC Staff. Yushi Suzuki dirigirá el anime, y Mitsutaka Hirota supervisará y escribirá los guiones de la serie. Yurika Sako estará a cargo de los nuevos diseños de personajes para la adaptación.

Edens Zero es un manga shonen dibujado por el mangaka Hiro Mashima para la revista Shonen Magazine. Su publicación oficial comenzó en junio de 2018 y hasta la fecha tiene un compilado de 11 volúmenes. Tras 2 años, tendrá una adaptación para TV, programada para 2021.

Edens Zero - portada manga. Foto: Editorial Kodansha

Edens Zero - Sinopsis oficial

En Granbell Kingdom, un parque de atracciones abandonado, Shiki ha vivido toda su vida entre máquinas. Pero, un día, Rebecca y su compañero gato Happy aparecen en las puertas del parque. ¡Poco saben estos recién llegados que este es el primer contacto humano que Granbell ha tenido en cien años!

Mientras Shiki tropieza en su camino para hacer nuevos amigos, sus antiguos vecinos se agitan ante la oportunidad de una rebelión robot. Y cuando su antigua patria se vuelve demasiado peligrosa, Shiki debe unirse a Rebecca y Happy en su nave espacial y escapar al cosmos sin límites.