Attack on titan no requiem: artistas alistan final alternativo del manga

Attack on Titan (AOT) es uno de los mangas más exitosos gracias a su sentido épico, acción, misterios y universo detrás. Luego de 12 años de publicación, la obra de Hajime Isayama finalmente llegó a su fin con el lanzamiento del capítulo 139 en abril último.

Tras saber qué pasó con Eren, Armin y Mikasa, fanáticos no dudaron en compartir su sentir en redes sociales. Con comentarios a favor y en contra del final, con el paso de las semanas se ha revelado que un grupo de seguidores ha decidido emprender una campaña llamada Attack on titan no requiem, la cual presentará un nuevo destino para los protagonistas.

Mikasa junto a la tumba de Eren. Foto: Bessatsu Shonen Magazine

¿Qué es Attack on titan no requiem?

Este es un proyecto doujinshi en el cual fanáticos “reescribirán” el final que Hajime Isayama dio al manga de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan). El proyecto es sin fines de lucro y podrá ser leído desde el 29 de mayo de 2021.

Este grupo está integrado por diversos artistas miembros del fandom de Shingeki no Kyojin, que buscan dar otra alternativa al viaje de Eren Jaeger, Armin Arlert y Mikasa Ackerman. Los avances de esta historia alterna se pueden ver a través de la cuenta de Instagram, @aotnorequiemofficial y de Twitter, @AotnoRequiem.

¿De dónde proviene el nombre Attack on titan no requiem?

Los encargados del proyecto han indicado que el nombre Attack on titan no requiem proviene del cuarto ending del anime, “Akatsuki no requiem”, el cual presenta a un Eren niño encontrándose con su versión adulta tras hacer el retumbar y matar a todos, incluso a los de la Alianza.