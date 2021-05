Este miércoles 19 de mayo, la cuenta oficial para la adaptación animada de Berserk, informó el lamentable deceso del conocido mangaka Kentaro Miura, quien fue el autor original de la obra seinen que capturó la atención de miles de fanáticos al rededor del mundo. A través de un comunicado, se dio a conocer que el dibujante falleció hace ya varios días, exactamente el 6 de mayo, a causa de una disección aórtica aguda. Con la partida del joven artista, su popular obra ha quedado definitivamente incompleta, dejando en quienes leían su historia un gran vacío.

Berserk - comunicado tras deceso de Kentaro Miuda. Foto: Berserk Project

Kentaro Miura era un joven mangaka, quien comenzó en la industria del entretenimiento en el año 1989, cuando comenzó con la publicación de su manga, Berserk, en las páginas de la revista Animal House hasta 1992, de ahí hasta la fecha la historia se ha venido dando en Young Animal, de la editorial Hakusensha. Su popularidad fue tal, que en el año 1997 obtuvo su primera adaptación animada, que estuvo a cargo del director Naohito Takahashi en los estudios Oriental Light and Magic. Esta primera serie tuvo un total de 25, siendo emitida hasta marzo de 1998.

A pesar de la gran cantidad de retrasos y descansos de Miura, Berserk se logró mantener vigente hasta la actualidad llamando la atención de las nuevas generaciones, es así, que en 2016 se lanzó un nuevo anime con un estilo totalmente renovado. Esta producción estuvo a cargo de Shin Itagaki, quien trabajó la serie bajo la supervisión de los estudios Gemba. Aunque la cantidad de capítulos solo llegaron hasta 24, dejando una vez más la historia inconclusa.

Berkserk - adaptaciones animadas. Foto: Oriental Light and Magic/ Gemba

Entre otros trabajos conocidos de Miura, se encuentran el manga King of Wolves, obra que trabajó junto con el famoso escritor de Fist of the North Star Buronson en 1989. La historia continuó con (Legend of the King of Wolves en 1990. Ambos mangakas colaboraron nuevamente en otro manga en 1992 y varios años después Miura lanzó la miniserie Giganto Maxia en la revista Young Animal en 2013. Su obra más recientemente, es Duranki, manga creado en conjunto con su Studio Gaga, publicado para la editorial Hakusensha en septiembre de 2019.

Berserk - portada manga. Foto: Hakusensha

Berserk - Sinopsis oficial

La historia sigue a Guts, un guerrero sobrehumanamente fuerte que empuña una gran espada, mientras deambula por un oscuro mundo medieval lleno de demonios, nobles corruptos y decadentes y otros horrores. Todas las noches, es atacado por demonios atraídos por la maldición que se le ha marcado después de un evento traumático. Se abre camino por el mundo en una búsqueda para matar a un antiguo amigo convertido en demonio, que le quitó todo. El manga ha inspirado tres series de anime para televisión, una trilogía de películas de anime y varios videojuegos.