‘Zombieland saga: revenge’: comparten nuevo adelanto para séptimo capítulo

Este lunes 17 de mayo, la cuenta oficial en Twitter de la adaptación animada de Zombieland saga: revenge compartió un nuevo adelanto para el capítulo 7 del anime, el cual está programado para lanzarse el jueves 20 del mismo mes.

En el vídeo compartido por la cuenta oficial de Zombieland saga: revenge se confirma el título del nuevo episodio: My My Revolution SAGA. El dinero es importante para vivir, también es importante para los que están muertos. Para recuperarse del fracaso de Ekimae Real Estate, ahora tienen que ganar dinero de manera más eficiente. Aquí les recordarán la necesidad de un productor. La vida no es un juego de azar. El éxito se alcanza con los propios esfuerzos.

El capítulo 7 de Zombieland saga: revenge se estrenará el jueves 20 de mayo de 2021 a las 4.00 a. m. (hora peruana). En el mismo horario y día se podrá ver en la página web de Crunchyroll.

Zombieland saga: revenge, es un anime y manga creado por Megumu Soramichi, quien comenzó a publicar su obra en las páginas de la revista Cycomi desde octubre de 2018, con un total de 3 volúmenes hasta el momento. Ese mismo año se lanzó la primera adaptación animada, con un total de 12 capítulos y su segunda temporada comenzó a emitirse en abril de este 2021.

Este anime de Idols viene siendo dirigido por Munehisa Sakai en los estudios de animación MAPPA. El conocido escritor Shigeru Murakoshi está a cargo de los guiones de la serie, mientras que la música es compuesta por Yasuharu Takanashi. En Occidente, este anime llega gracias a Funimation y Crunchyroll.

Zombieland Saga: revenge. Foto: Mappa

Zombieland saga: revenge - sinopsis

Minamoto Sakura pierde la vida en un accidente y, 10 años después, despierta en una extraña mansión, donde el productor de idols Tatsumi Kotaro le dice que se unirá a unas chicas para formar un grupo musical.

Las siete están encargadas de una misión para salvar la prefectura de Saga y adoptar el nombre de grupo Franchouchou. Después de superar distintas dificultades, sus cuerpos de zombis les permiten desafiar las expectativas de lo que pueden ser los conjuntos de idols.