La temporada de primavera de animes 2021 inició a partir de abril en Japón. Diversas producciones animadas del país nipón han lanzado sus proyectos para la alegría de todos los seguidores.

Una de las obras más destacadas es Seijo no maryoku wa, serie basada en las novelas ligeras escritas por Yuka Tachibana e ilustradas por Yasuyuki Shuri.

Asimismo, el anime es realizado por el estudio Diomedéa y es dirigido por Shouta Ihata, conocido por trabajar en exitosas producciones como Girlish number y Domestic na kanojo.

El capítulo 7 de la popular caricatura se transmitirá a través de las cadenas japonesas AT-X, Tokyo MX, MBS y BS11. Además, llegará a varias partes del mundo gracias al servicio de streaming Funimation.

¿Cómo y a qué hora ver el episodio 7 de Seijo no maryoku wa?

El capítulo 7 de Seijo no maryoku wa se estrenará el martes 18 de mayo de 2021 a las 12.55 p. m. (hora peruana). En el mismo horario y día se podrá ver en la plataforma web de Funimation.

A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de lanzamiento:

Perú, México, Ecuador, Panamá y Colombia: martes 18 de mayo a las 12.55 a. m.

Centroamérica (excepto Panamá): martes 18 de mayo a las 11.55 p. m.

Chile, Bolivia, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay: martes 18 de mayo a la 1.55 a. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: martes 18 de mayo a la 2.55 p. m.

Seijo no maryoku wa - tráiler

Seijo no maryoku wa - sinopsis

Sei es una oficinista de 20 años que acaba en otro mundo sin saber la razón. Por desgracia, para la joven, el ritual con el que la han invocado es usado para crear una santa capaz de acabar con la magia oscura, tarea que le resulta todo un reto.

No obstante, no solo convocaron a ella, sino a otra mujer, por lo que la protagonista queda de lado al no cumplir con las expectativas. Lejos de sentirse mal, Sei abre una tienda de pociones y productos belleza, pero la situación dará un giro cuando sus poderes de santa comiencen a aparecer.