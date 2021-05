Luego de 12 años desde su primera publicación, el manga Attack on titan llegó a su final el 9 de abril de 2021. Así, los fans conocieron qué pasó tras la aparente derrota de Eren Jaeger a manos de Mikasa Ackerman.

Las expectativas por el resultado eran altas, pero pocos fans imaginaron el desenlace ideado por el creador Hajime Isayama. Por medio de las redes sociales, los lectores no tardaron en compartir su descontento y el mangaka finalmente rompió el silencio.

En Twitter, el portal AttackOnFans dio a conocer una entrevista de Isayama para Kodansha, editorial japonesa que supervisó el manga, sobre el final que tanto revuelo causó en su lanzamiento. A continuación, te compartimos la traducción de la entrevista.

“Honestamente creo que por la forma en que lo dibuje, podría confundirse con que Armin aprueba la masacre. En realidad no aprobaba las horribles acciones de Eren, sino que se benefició de la masacre independientemente de sus intenciones. Y cuando se despidió de su amigo por última vez, sintió que nunca podrá ser entendido por nadie”.

“Así que para aferrarse más a Eren, le dijo: “gracias por ser un asesino por nuestro bien”, como una forma de cargar con su culpa. La última parte de la historia me hizo darme cuenta de que era un tema especialmente difícil de dibujar para mi. Me arrepentí de no haber podido expresarlo adecuadamente en el manga”.

“Después de 11 años y medio de trabajo, cuando terminé el último capítulo, realmente pensé que seria capaz de contentar a todo el mundo, pero creo que me confié demasiado. Lamento mucho a los que he decepcionado, pero sé que me habéis apoyado hasta el final. Asi que os doy las gracias a todos”.

La historia de Shingeki no Kyojin llegó a su final. Foto: composición / Bessatsu Shonen Magazine

¿De qué trata Shingeki no kyojin?

Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que los devoraban. Al huir, las personas consiguieron sobrevivir en una ciudad fortificada de altas murallas, cuyo propósito es protegerlos de los titanes.

Ahora, esa paz está a punto de verse interrumpida por una cadena de acontecimientos que llevará a desvelar qué son estos monstruos y cómo fue que aparecieron en su mundo.

¿Cuál es el origen de los Titanes en Shingeki no Kyojin?

Los primeros son herederos de Ymir Fritz, quien hace 1800 años hizo un pacto con el Demonio de la Tierra para convertirse en el primer Titán. Con su muerte, dividió el poder en nueve sucesores, todos humanos-titanes, quienes dieron origen al imperio Eldiano.