Made in abyss: confirman fecha para estreno de segunda temporada de anime

Este miércoles 5 de mayo, la cuenta oficial para la adaptación animada de la segunda temporada de Made in abyss, obra escrita y dibujada por el mangaka Akihito Tsukushi, confirmó la fecha para el lanzamiento de la continuación de su historia, que será en el año 2022, de momento sin un mes fijo.

Made in Abyss: Retsujitsu no Ougon Kyou. Foto: Kinema Cytrus

Adicional a esto se mostró un nuevo póster promocional, en el cual se anuncia que la segunda temporada llevará por nombre “Made in Abyss: Retsujitsu no Ougon Kyou”, más detalles acerca de este anime serán revelados en los próximos meses.

El anime será dirigido por Masayuki Kojima, quien anteriormente trabajó en proyectos como Black Bullet y Tibetan Dog en los estudios de animación Kinema Citrus. La composición de la serie estará a cargo del conocido Hideyuki Kurata, rcordado por participar en la producción de The World God Only Knows y los nuevos diseños de personajes serán realizados por Kazuchika Kise, mismo artista de xxxHOLiC y Ghost in the Shell.

Made in Abyss es un manga y anime escrito por el mangaka Akihito Tsukushi, quien en el año 2012 comenzó la publicación de su obra en Web Comic Gamma, página de la editorial Takeshobo. En julio de 2017 tuvo su primera adaptación animada, con un total de 13 episodios en Kinema Citrus. En enero de 2019 lanzó una película recopilatoria que se dividió en dos partes, dirigida por Masayuki Kojima.

Made in Abyss - película, primer póster promociona. Foto: Kinema Citrus

Made in abyss - Sinopsis oficial

En la historia, un enorme sistema de fosas y cuevas llamado “Abismo” es el único lugar inexplorado del mundo. Criaturas extrañas y maravillosas residen en sus profundidades, y está lleno de preciosas reliquias que los humanos actuales no pueden hacer. Los misterios del Abismo fascinan a los humanos y se dirigen a explorar. Los aventureros que se aventuran en el pozo son conocidos como “Cave Raiders”. Una niña huérfana llamada Rico vive en la ciudad de Osu al borde del Abismo. Su sueño es convertirse en un Cave Raider como su madre y resolver los misterios del sistema de cuevas. Un día, Rico comienza a explorar las cuevas y descubre un robot que se parece a un niño humano, ¿Quién es en realidad?