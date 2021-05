Subarashiki kono sekai: revelan primeras imágenes del quinto episodio

Este martes 4 de mayo, la cuenta oficial en Twitter de la adaptación animada de Subarashiki kono sekai, también conocida como The world ends with you, compartió una serie de imágenes del capítulo 5 del anime, el cual está programado para lanzarse el viernes 7 de mayo.

The world ends with you - capítulo 5, adelanto. Foto: Square Enix

En las capturas compartidas por la cuenta oficial de Subarashiki kono sekai se confirma el título del nuevo episodio, 2Cat”. Nek visita el Café Wildcat en Cat Street con Joshua. Fueron a una tienda de Hanekoma que les ayudó muchas veces en el primer juego. Este le dice a Nek: “Disfruta ahora con todas tus fuerzas”. Esas palabras también eran las mismas que había mencionado CAT. Por otro lado, el maestro del juego Minamimoto desaparece, y el ruido prohibido que se produce de repente comienza a atacar no solo a los participantes sino también al dios de la muerte.

El capítulo 5 de Sentouin hakenshimasu se estrenará en Japón este viernes 7 de mayo de 2021 a las 3.30 a. m. (hora de Perú). También, en el mismo horario y día, se podrá ver a través de la web de Crunchyroll.

Subarashiki kono sekai (The world ends with you) es un juego originalmente desarrollado por las franquicias Jupiter y Square Enix especialmente para la consola Nintendo DS en el 2007. Posteriormente, en el 2012, llegó a dispositivos como IOS y Android. Es por la popularidad del videojuego que sus personajes llegaron a aparecer incluso en Kingdom Hearts.

The world ends with you- The Animation, póster oficial. Foto: Square Enix

Subarashiki kono sekai - Sinopsis oficial

“Completa la misión o serás eliminado”, es todo lo que Neku sabe después de recuperar la conciencia en medio de una concurrida intersección sin sus recuerdos. Ahora, él y su compañero deben luchar para sobrevivir a un juego de vida o muerte en esta historia retorcida con más giros que el laberinto urbano de Tokio en el que están atrapados.

En el caos abarrotado, los jugadores del Reapers Game deben completar misiones diarias o enfrentarse al borrado total. Puede que Neku no esté entusiasmado con forjar relaciones, pero, con su propia vida en juego, tendrá que aprender a trabajar en equipo, ya que solo tiene siete días.