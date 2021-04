Gokushufudou: censuran escenas de nuevo anime de Netflix

Este lunes 12 de abril, el conocido portal web de noticias Voce Sabia Anime publicó nueva información acerca del más reciente estreno de Netflix, Gokushufudou, también conocido como The way of the househusband. Tras su estreno en China se reveló que el personaje principal, Tatsu, sufrió una fuerte censura en su diseño que no pasó desapercibida.

The Way of the Househusband - censura en China. Foto: voce Sabia Anime

Tal y como se muestra en las capturas compartidas por el portal, el protagonista, quien en su juventud formó parte de un grupo yakuza japonés, ha sido despojado de los tatuajes que lo caracterizaban. Hasta el momento Netflix no ha dado ninguna explicación sobre lo sucedido, pero se presume que sea por razones culturales en China.

El 26 de octubre de 2020, durante la Netflix Anime Festival, se anunció la producción de Gokushufudou, o también conocido como The way of the househusband.

Kousuke Oono lanzó el manga en el sitio web Kurage Bunch de Shinchosha en febrero de 2018, y este compartió el quinto volumen el 9 de junio. Viz Media está publicando el manga en inglés y lanzó el cuarto volumen el 15 de setiembre.

El manga ganó la categoría de mejor publicación de humor en los premios Will Eisner Comic Industry Awards de este año. La serie fue reconocida como subcampeona en la categoría de manga web de los Tsugi ni Kuru Manga Awards del año pasado y quedó en el puesto nueve en las elecciones generales de manga web de este 2021. ¡Kono Manga ga Sugoi! La guía para 2019 clasificó al manga en el puesto ocho de su serie de manga superior para hombres.

The Way of the Househusband. Foto: Shinchosha

The way of the househusband sigue a un miembro retirado de la yakuza, conocido como ‘Immortal Tatsu’, que está viviendo su carrera posterior al crimen como amo de casa. Todavía se las arregla para meterse en problemas de vez en cuando, excepto que ahora está en el pasillo de la tienda en lugar de en algún callejón.