Shingeki no Kyojin, manga 139: el emotivo homenaje de Mikasa hacia Eren

Durante varias semanas, los fanáticos han esperado la llegada del manga 139 de Shingeki no Kyojin. Esta entrega será la última y la que deberá cerrar la aclamada historia de los titanes.

Tras su reciente publicación, han salido a la luz distintas interpretaciones sobre algunas escenas y situaciones. A continuación, explicamos con spoilers una de ellas , la cual no ha pasado desapercibida por los lectores.

En viñetas finales del manga, aparece Mikasa sentada bajo un árbol al lado de la tumba de Eren Jaeger. Recordemos que el personaje fue aniquilado por la guerrera en el episodio 138.

Mikasa junto a la tumba de Eren. Foto: Bessatsu Shonen Magazine

En la estructura donde se encuentra enterrado el protagonista, se puede apreciar unas escrituras en el idioma del universo de Attack on Titan. No obstante, la página de Facebook, Shingeki no Kyojin Manga, compartió la traducción del texto.

“Aquí descansa en paz para siempre mi más amado. Mi querido Eren Jaeger, 854″, indicó.

Bajo esta premisa, se puede entender el profundo amor que todavía guarda Mikasa hacia Eren Jaeger incluso luego de su deceso. Asimismo, debido al último capítulo de la historieta, se supo que el guerrero también sentía lo mismo por su amiga de la infancia.

¿De qué trata Shingeki no Kyojin?

Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que los devoraban. Al huir, las personas consiguieron sobrevivir en una ciudad fortificada de altas murallas, cuyo propósito es protegerlos de los titanes. Ahora, esa paz está a punto de verse interrumpida por una cadena de acontecimientos que llevará a desvelar qué son estos monstruos y cómo fue que aparecieron en su mundo.