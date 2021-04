Japón presenta su nueva temporada de animes primavera 2021 en abril. La reciente edición trae diversa cantidad de producciones para los fanáticos de las series animadas.

Entre las obras más esperadas destaca Gokushufudo o también conocido en español como De yakuza a amo de casa. Este proyecto está basado en el manga original de Kousuke Oono, quien publicó su primera entrega en Kurage Bunch de Shinchosha en febrero de 2018.

El popular anime se lanzará en streaming vía Netflix. A continuación, conoce todos los detalles para no perderte de la popular caricatura.

¿Cómo y a qué hora ver online Gokushufudo?

Gokushufudo se estrenará en Netflix este jueves 8 de abril de 2021 a las 2.00 a. m. (hora peruana) a nivel mundial. Asimismo, mencionamos los países con sus respectivas fechas de lanzamiento:

Perú , Colombia, Ecuador y Panamá: 8 de abril de 2021 a las 2.00 p. m.

, Colombia, Ecuador y Panamá: 8 de abril de 2021 a las 2.00 p. m. México y Centroamérica (excepto Panamá): 8 de abril de 2021 a las 1.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: 8 de abril de 2021 a las 3.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 8 de abril de 2021 a las 4.00 p. m.

Gokushufudo - tráiler

Gokushufudo - sinopsis

El anime también conocido como The way of the househusband en inglés, cuenta la historia de Tatsu ‘El inmortal’, un hombre de la mafia que, luego de un terrible accidente, quedó malherido. Debido a ello, decidió separarse de sus amigos yakuza y convertirse en un gran devoto servidor de Miku, su esposa.