Netflix lanzará hasta 40 nuevos animes durante el 2021

Como cada mes, Netflix no deja de sumar nuevo contenido a su plataforma para alegría de sus miles de usuarios. En este panorama, los amantes de la animación japonesa han sido los más beneficiados gracias a la emergente oferta de animes, ya sean originales del servicio o no.

Tras el enorme éxito de Castlevania y Dota: sangre de dragón, el gigante del streaming no podría estar más cómodo con la producción de este contenido. De hecho, la acogida fue tan grande que la compañía anunció el lanzamiento de hasta 40 nuevos animes para este año durante la Expo AnimeJapan 2021 de Tokio.

“El crecimiento de nuestro negocio está directamente relacionado con el de nuestros animes. (...) Queremos poder enorgullecernos de ser el principal destino de entretenimiento con contenido de buena calidad”, explicó Taiki Sakurai, el principal productor de anime de Netflix, en una entrevista para Bloomberg.

Seguidores del anime están contentos con la decisión de Netflix. Foto: captura de Twitter

Entre algunos de los títulos originales podemos encontrar algunas adaptaciones de manga como The way of the ousehusband, Yasuke, Gokushufudo, JoJo’s bizarre adventure y Record of ragnarok. Asimismo, estarán disponibles adaptaciones de juegos como la esperada Resident evil: infinite darkness.

De acuerdo con el diario The New York Times, Netflix dio a conocer que la cantidad de hogares que consumieron sus ofertas de anime en 2019 aumentaron considerablemente desde mediados de dicho año. Se trataría de un incremento acorde al del mercado mundial de anime, que alcanzó los 23 000 000 000 de ingresos durante el año pasado.