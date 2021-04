Attack on titan, final del manga: Bessatsu lanza portada antes de desenlace

Tras el final de la primera parte de la temporada 4 del anime de Shingeki no kyojin, fanáticos no le pierden el rastro al manga, el cual finalizará tras once años de publicación, esta semana.

La obra de Hajime Isayama, iniciada en Japón en septiembre de 2009, ya anunció que su episodio final estará disponible el próximo vienes 9 de abril.

En ese sentido, y con los fanáticos contando las horas por ver este esperado desenlace, Bessatsu Shonen Magazine de Kodansha publicó la portada especial que dedicará al último capítulo de Attack on titan.

El final de Shingeki no kyojin es uno de los más esperados este año. Foto: Bessatsu Shonen Magazine

Para muchos, la imagen es un cruce de sentimientos, ya que vemos a las versiones jóvenes de los protagonistas de la historia, Eren, Mikasa, Armin y más, cómo lucían antes de unirse a la lucha contra los titanes.

La revista Bessatsu Shonen Magazine de Kodansha y Hajime Isayama tienen una relación particular. Once años atrás, Shingeki no kyojin salvó de la bancarrota a la editorial logrando ventas importantes para la marca.

Fecha de estreno del final del manga de Shingeki no kyojin

Tras once años de publicación continua, el episodio 139 del manga de Attack on titan, que hará un total de 34 tomos en formato tankobon, estará disponible el próximo viernes 9 de abril de 2021.

Cómo y dónde leer el manga de Shingeki no kyojin

Para poder acceder de forma legal al manga de Attack on titan, existen tres opciones con licencia y traducción: Kodansha Comics (Japón), Viz Media (América) y Crunchyroll.