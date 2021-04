Shingeki no Kyojin, manga 139: dudas y momentos que el final debe explicar

Tras casi 12 años desde que Hajime Isayama sacó a la luz la primera entrega de Shingeki no Kyojin, pocos imaginaron que la obra llegaría a ser una de las más populares dentro y fuera de Japón.

Ahora, con el último capítulo del manga próximo a estrenarse, las expectativas entre los lectores van en aumento. Esto ocurre debido a que la historieta debe explicar diversas situaciones que, hasta la fecha, quedaron inconclusas.

El padre del bebé de Historia

Historia Reiss embarazda. Foto: MAPPA Studio

Pese a que la obra original mencionó que Historia Reiss eligió a un conocido de su infancia para tener un hijo, muchos fans consideran que la información no es real y, que en realidad, es Eren Jaeger el verdadero padre del menor.

¿Eren de verdad murió?

Shingeki no Kyojin. Foto: Hajime Isayama

En las últimas viñetas del episodio 138 del manga de Shingeki no Kyojin, se pudo ver cómo es que Mikasa entró en la boca del titán fundador para encontrar a Eren y luego decapitarlo. No obstante, parte del fandom considera que esta no sería el final del protagonista, ya que tendría una última estrategia para continuar con sus planes.

El destino de los titanes cambiantes

Titanes cambiantes de Shingeki no Kyojin. Foto: WIT Studio

Algo que se debe aclarar en el capítulo 139 de Attack on Titan es lo que sucederá con los titanes cambiantes una vez que logren derrotar al parásito conocido como Hallucigenia, quien es capaz de convertir a los eldianos en gigantes.

Se cree que, una vez la criatura sea eliminada, se romperá la maldición de la gente de Eldia y ya no volverán a convertirse en titanes, por lo que quedarían libres de transformarse.

El final del bucle infinito

Shingeki no Kyojin. Foto: Hajime Isayama

Como se dio a entender en el penúltimo episodio del manga, no era la primera vez que Eren y los demás personajes del universo de Shingeki no Kyojin vivían la misma situación. En una de las memorias de Mikasa se pudo ver cómo es que ella y el personaje principal vivieron en una cabaña durante los últimos cuatro años de vida del joven, lo cual sucedió debido a su decisión de renunciar a la guerra.

Sin embargo, en la historia actual de Attack on Titan, Eren tomó el camino del genocidio para evitar que el pueblo de Ymir sea exterminado por otros países. De lograr ese propósito, es probable que el bucle infinito termine y los ciudadanos de la isla Paradis puedan seguir con sus vidas sin el odio del resto del mundo.