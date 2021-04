Deadpool existe en My Hero Academia: All Might enfrenta a Thanos en manga

My Hero Academia es uno de los títulos japoneses más aclamados de los últimos años, puesto que presentó su propia versión de un mundo de superhéroes. Por esto mismo, los fans han quedado sorprendidos con el crossover con Marvel en Deadpool: samurai, la versión manga del personaje.

Su éxito en ventas ha sido arrasador y no es para menos considerando el cruce entre ambos mundos ficticios. Para la especial ocasión no se utilizó a cualquier personaje del shonen, sino al mismo All Might, el héroe por excelencia y símbolo de la paz.

Como vimos en el manga, Deadpool estaba enfrentándose a Thanos pero poco puede hacer contra el gran poder de su enemigo. Al verse sobrepasado, decide contactar con Capitana Marvel para pedirle ayuda, pero le envía el mensaje de socorro a All Might por accidente.

De esta manera, All Migth acude al llamado y se revela que es ídolo del ‘mercenario bocazas‘. Ya en el campo de batalla, el superhéroe manda a Thanos a volar con un Detroit Smash y rescata a su mayor fan.

Deadpool: samurai - sinopsis oficial

Conduciendo por una concurrida calle de Tokio, un taxista le pregunta al pasajero qué lo trae a Japón y por qué está vestido de manera tan extravagante. El viajero declara que es de Marvel Comics donde es conocido como Deadpool. Tras esto, le dice alegremente al lector que tiene una nueva publicación cruzada en Jump +.

Al salir del taxi, Deadpool le dice al taxista que le facture a Kodansha Comics. Dentro de un edificio cercano, un grupo de hombres sintetiza una droga misteriosa como parte de un plan para dominar el mundo y se desencadena una serie de impredecibles eventos.