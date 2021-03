Gokushufudou: Netflix confirma nuevos miembros para staff del anime

Este lunes 29 de marzo, la cuenta oficial de Netflix en Twitter compartió nueva información para lo que será la adaptación animada de Gokushufudo, obra creada por el mangaka Kousuke Oono y que ganó bastante popularidad en Japón y América. En esta ocasión, se ha revelado una lista de seiyuus que se unen al reparto de la serie. Un dato curioso es que el protagonista está inspirado en Kenjiro Tsuda, un joven actor que ha participado de varios live-action.

Los nuevos seiyuus que participarán en Gokushufudou son:

Yoshimasa Hosoya como Torajiro, un antiguo yakuza legendario convertido en propietario de una tienda de crepes.

Atsuko Tanaka como Hibari Torii, una ex jefa de la yakuza que ahora trabaja a tiempo parcial en una tienda de comestibles después de que su grupo cayera.

MAO como Gin, el gato de Miku y Tatsu que habla consigo mismo mientras los dueños no están.

Jun Fukushima como un joven teniente de la yakuza con quien Tatsu se encuentra en el supermercado.

Kimiko Saito como presidenta del comité vecinal de Tatsu.

Masashi Nogawa y Junichi Yanagita como dos policías que a veces hacen averiguaciones sobre Tatsu.

Houchu Ohtsuka como un exjefe de la yakuza que desde entonces se ha vuelto limpio

The Way of the Househusband. Foto: Netflix

El día 26 de octubre de 2020, durante la Netflix Anime Festival, se anunció la producción de Gokushufudou, o también conocido como The way of the househusband.

Kousuke Oono lanzó el manga en el sitio web Kurage Bunch de Shinchosha en febrero de 2018, y este compartió el quinto volumen el 9 de junio. Viz Media está publicando el manga en inglés y lanzó el cuarto volumen el 15 de setiembre.

El manga ganó la categoría de mejor publicación de humor en los premios Will Eisner Comic Industry Awards de este año. La serie fue reconocida como subcampeona en la categoría de manga web de los Tsugi ni Kuru Manga Awards del año pasado y quedó en el puesto nueve en las elecciones generales de manga web de este 2021. ¡Kono Manga ga Sugoi! La guía para 2019 clasificó al manga en el puesto ocho de su serie de manga superior para hombres.

The Way of the Househusband. Foto: Shinchosha

The way of the househusband sigue a un miembro retirado de la yakuza, conocido como ‘Immortal Tatsu’, que está viviendo su carrera posterior al crimen como amo de casa. Todavía se las arregla para meterse en problemas de vez en cuando, excepto que ahora está en el pasillo de la tienda en lugar de en algún callejón.