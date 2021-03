Attack on titan, final del manga: Hajime Isayama ya entregó último capítulo

Con el final emitido de la primera parte de la temporada 4 de Shingeki no kyojin (Attack on titan), los fanáticos no le pierden el rastro al manga, el cual finalizará en las próximas semanas.

La obra de Hajime Isayama, iniciada en Japón, en septiembre de 2009, en la revista Bessatsu Shonen magazine de Kodansha, ya anunció que su episodio final se podrá ver en abril de 2021 .

Hajime Isayama y el capítulo final de Attack on titan

Para sorpresa de los fans, el editor del manga compartió a través de su cuenta de Twitter, @ShingekiKyojin, que el autor ya envió su último entrega a Kodansha.

“Recibí el manuscrito final de Attack on titan en el cumpleaños de Eren. Todos esperen con ansias el próximo número. Isayama-kun, ¡gracias por tu arduo trabajo durante 11 años y 7 meses!”, se lee en la publicación.

Attack on titan es uno de los mangas más populares del momento. Foto: Twitter

Fecha de estreno del final del manga de Shingeki no kyojin

Tras once años de publicación continua, el episodio 139 del manga de Attack on titan, que hará un total de 34 tomos en formato tankobon, estará disponible el próximo viernes 9 de abril de 2021, según información de Kodansha.

Cómo y dónde leer el manga de Shingeki no kyojin

Para poder acceder de forma legal al manga de Attack on titan, existen tres opciones con licencia y traducción: Kodansha Comics (Japón), Viz Media (América) y Crunchyroll en España.

Shingeki no Kyojin temporada 4, parte 2 confirmada

Para la alegría de los seguidores, la cuenta de Twitter oficial del anime compartió un video en el que se confirma la segunda parte de Shingeki no Kyojin 4. Según el anuncio, la serie retomará su transmisión en invierno de Japón, que se llevará a cabo entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.