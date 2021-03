Fanáticos de Attack on titan se despedirán del anime tras una intensa temporada emitida. Sin duda, el capítulo 16 será emotivo y conmovedor para los televidentes.

Desde su estreno en diciembre de 2020, MAPPA dio a conocer que la temporada 4 de Shingeki no Kyojin estaría compuesta de 16 episodios, lo que ha dado pie a una segunda parte aún sin fecha de estreno.

¿Qué pasará en Attack on titan 4x16?

La sinopsis de Above and below nos dice lo siguiente: “El futuro que buscan no converge. Solo les queda aferrarse a él y pelear. Ahora es el momento de luchar una vez más en el lugar donde comenzó todo.”

Gracias al tráiler, podemos ver que, muy posiblemente, la entrega adapte los números 116 y parte del 117 del manga. Si esto sucede, el capítulo se centrará en el ataque de Marley contra las murallas.

Tráiler de Attack on titan 4x16

¿Cómo y a qué hora ver Attack on titan temporada 4 capítulo 16?

El capítulo 16 de Shingeki no Kyojin temporada 4 llegará el 28 de marzo a las 12.10 a. m. (hora de Japón) a través del canal NHK. En el caso de Perú, Latinoamérica y el resto del mundo, fans podrán disfrutar de la entrega en las plataformas oficiales Crunchyroll y Funimation.

A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas y horas de estreno: