Shingeki no Kyojin: ¿Attack on Titan temporada 4 tendrá segunda parte?

Desde el estreno de Shingeki no Kyojin 4, los seguidores consideraban que iba a ser la última entrega de la franquicia. No obstante, la sorpresa para muchos fue originada cuando MAPPA Studios anunció que el anime solo tendría 16 episodios.

La serie animada está basada en el manga original de Hajime Isayama, por lo que se creía que la cuarta temporada de Attack on Titan iba a resumir toda la obra. A pesar de ello, el estudio de animación solo realizó una parte del último arco de la historieta.

¿Shingeki no Kyojin 4 tendrá parte 2?

Hasta la fecha, el estudio MAPPA, encargado de producir el anime, no se ha pronunciado de manera oficial sobre cómo será el final de Attack on Titan. Sin embargo, a mediados de febrero, el portal francés AlloCiné (vía Anime United) explicó que existen reportes muy fuertes que indican que el final de Shingeki no Kyojin sería con la llegada de tres largometrajes animados.

“La cuarta y última temporada del anime terminará en la primavera, casi en paralelo al final de la serialización del manga original, programada para el 9 de abril. Sin embargo, si vamos a creer algunos rumores, el último episodio de Shingeki no Kyojin no significaría el final de la producción, ya que una película está en marcha para acompañar la serie e, incluso, algunas filtraciones mencionan una trilogía”, detalló el medio.

Por lo pronto, se espera que al final del capítulo 16 llegue con un anuncio que despeje las dudas de los fanáticos.

Shingeki no Kyojin 4 - sinopsis oficial

El titán siguió con la búsqueda de la libertad en todas las épocas. Su nombre es: Attack on titan (Titán de ataque). La verdad fuera de los muros fue revelada y también las identidades de estas criaturas. Hasta este punto, la humanidad ya hace demasiados sacrificios. Sin embargo, debe seguir adelante.

El tiempo sigue su curso y ya han pasado seis años desde el primer ataque. El cuerpo de exploración sale a expediciones fuera del Muro María, así la historia de Eren Jaeger entra a una nueva fase.