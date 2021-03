‘Dota 2: sangre de dragón’: estreno en Netflix, trama y personajes del anime

Dota 2 es uno de los videojuegos más populares de la historia. No por nada consiguió extender su mito a través de cómics e incluso fue considerado como deporte. Pese a su desorbitante fama, los fans no esperaban una adaptación anime para Netflix, titulada Dota: sangre de dragón.

“Estamos emocionados de anunciar una nueva serie de anime que explora el universo de Dota como nunca antes”, mencionó la cuenta de Twitter del videojuego, prometiendo una cita imperdible a los miles de fans que ya pueden ver el resultado en la plataforma de streaming.

El juego multijugador de estrategia reúne a dos equipos de cinco jugadores que controlan a personajes denominados ‘héroes’ para destruir las estructuras rivales. Todo ocurre en un mismo mapa que tiene dos lados: Radiant y Dire. Ahora, la animación presenta un nuevo punto de vista a su historia

Dota: sangre de dragón - sinopsis oficial

La historia sigue a Davion, un renombrado Caballero Dragón que se dedica a borrar todo el mal de la faz del mundo. En su aventura, se encuentra con una antigua y poderosa eldwurm, así como con la noble princesa Mirana que se encuentra en su propia misión secreta. Davion se ve envuelto de repente en otros eventos muchos más grandes de lo que podría haberse imaginado en un principio.

Todos los personajes de Dota: sangre de dragón

Yuri Lowenthal como Davion

Anson Mount como Kaden

Kari Wahlgren como Luna

Freya Tingley como Fymrymn

Josh Keaton como Bram.

Todos los capítulos de Dota: sangre de dragón

Esta serie de ocho capítulos será producida por Studio Mir, responsable de dos cortometrajes sobre League of legends, varios títulos del universo animado de DC y The legend of Korra. A continuación, te compartimos la lista de episodios: