La primera temporada de estrenos anime 2021 ha comenzado. Varios títulos se lanzaron, desde historias totalmente nuevas hasta aquellos que consiguieron una continuación. Entre los más vistos por los fanáticos de la animación japonesa se encuentra Kai byoui Ramune, la primera adaptación animada del manga escrito por Aho Toro, que comenzó su publicación en setiembre de 2017 en la revista Shonen Sirius.

El capítulo 11 del anime se transmitirá a través de las cadenas televisivas Tokyo MX, KBS Kyoto y BS11 y afiliadas. Además, estará disponible en el servicio de streaming Funimation y, posteriormente, podrá ser visto en todo el mundo en varias plataformas.

¿Cómo y a qué hora ver Kai byoui Ramune, capítulo 11?

El capítulo 11 de Kai byoui Ramune se estrenará en Japón este 20 de marzo de 2021 a las 10.30 a. m. (hora peruana). En el mismo horario y día se podrá ver a través del servicio de streaming Funimation. Revisa a continuación a qué hora puedes ver el lanzamiento según el país donde te encuentres:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: sábado 20 de marzo a las 10.30 a. m.

México, Centroamérica (excepto Panamá): sábado 20 de marzo a las 9.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: sábado 20 de marzo a las 11.30 a. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: sábado 20 de marzo a las 12.30 p. m.

El elenco de seiyuus del anime está conformado por:

Yuma Uchida como Ramune

Takuma Nagatsuka como Kuro

Kana Ueda como Ayame

Nobuhiko Okamoto como Nico

Junichi Suwabe como Momiji.

El anime es dirigido por Hideaki Oba, el mismo que participó anteriormente en obras como Alice in the Country of Hearts: wonderful wonder world, en los estudios BIND. Los diseños y la animación de la serie son realizados por el conocido ilustrador Yokou, mientras que Ayumu Hisao se encarga de los guiones de la historia.

Kai byoui Ramune - sinopsis oficial

Mientras existan corazones dentro de las personas siempre habrá quienes sufran. Cuando algo “extraño” entra en su mente, una rara enfermedad se manifestará en su cuerpo. La enfermedad, que se llama una “enfermedad misteriosa”, es desconocida para la mayoría, pero ciertamente existe. Hay un médico y un aprendiz que pueden combatirla, a pesar de que la medicina moderna no puede buscar la cura.

Su nombre es Ramune. ¡Actúa libremente todo el tiempo, es mal hablado y ni siquiera parece un médico! Sin embargo, una vez que se enfrenta a la misteriosa enfermedad, es capaz de descubrir rápidamente la causa de la angustia profundamente arraigada de sus pacientes y curarlos.