Este viernes 19 de marzo, la web oficial para la nueva adaptación animada de Higurashi no naku koro ni go reveló que la popular serie contará con una segunda temporada, tal como se dio a entender al final del episodio 24. La continuación de la historia llevará por nombre Higurashi no naku koro ni sotsu y será estrenada en julio de este 2021.

El capítulo 24 de Higurashi no naku koro ni go (2020) se estrenó en Japón este 18 de marzo a las 4.30 a. m. (hora peruana). En el mismo horario y día se pudo ver a través de la web de Crunchyroll.

Esta nueva producción fue realizada por 07th Expansion y Kadokawa, que se unen para colaborar en el proyecto. Por otro lado, es el artista Akio Watanabe el encargado de efectuar los diseños de los personajes. Finalmente, todo es animado por los Estudios Passione, los mismos que trabajaron en otros animes, como Rokka no yuusha o High school DxD hero.

La primera adaptación animada de Higurashi no naku koro ni se emitió en el 2006 y tuvo un total de 26 episodios, mientras que Higurashi no naku koro ni kai, su segunda temporada, llegó en el 2007 y contó con 24. Dicha obra puso el final a las aventuras de Maebara Keiichi en el misterioso pueblo llamado Hinamizawa. Tiempo después, Funamation retransmitiría el anime en el 2009 para luego comenzar la venta oficial de los DVD.